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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مانشتسر يونايتد في مهمة صعبة أمام جالطة سراي التركي بدوري الأبطال الليلة

مانشستر يونايتد وجالطة
مانشستر يونايتد وجالطة سراي

يلتقي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام نظيره جالطة سراي التركي مساء اليوم، في المواجهة المرتقبة التى تجمع الفريقين علي ملعب "تورك تيليكوم آرينا"، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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ويدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم أمام نظيره جالطاة سراي محتلا المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا، برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد نظيره جالطة سراي في المركز الثالث في الترتيب برصيد 4 نقاط.

وحقق جالطة سراي الفوز في مباراة الذهاب أمام مانشستر يونايتد، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في الموجهة التى جمعت الفريقين على ملعب "الأولد ترافورد".

قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة جالطة سراي

في حراسة المرمى: ألتاي بايندر- توم هيتون- أندريه أونانا.

في خط الدفاع: ديوجو دالوت- فيكتور لينديلوف- هاري ماجواير- سيرجيو ريجيلون- لوك شاو- رافائيل فاران- أرون وان بيساكا.

في خط الوسط: سفيان أمرابط- برونو فيرنانديز- دان جوري- حنبعل المجبري- كوبي ماينو- سكوت ماكتوميناي.

في الهجوم: أنتوني- أليخاندرو جارناتشو- راسموس هويلوند- جو هوجيل- أنتوني مارسيال- فاكوندو بيليستري.

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