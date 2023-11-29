وكيل صحة أسيوط يتابع سير العمل بمستشفى ساحل سليم ويلتقي المرضي

تفقد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، مستشفى ساحل سليم المركزي؛ للتأكد من حسن إنتظام وسير العمل داخل المستشفى والإلتزام بالنوبتجيات وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى وللمترددين على المستشفى، وذلك بناءًا علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بضرورة المتابعة المستمرة للخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين علي المنشآت الصحية.

وتجول وكيل وزارة الصحة بأسيوط، داخل أقسام الاستقبال والطوارئ والاشعة ووحدة الغسيل الكلوى والتي تضم 22 ماكينة غسيل ويتردد عليها 104 حالة موزعة على 3 شفتات حتي العاشرة مساءً للخضوع لجلسات الغسيل الكلوي بمعدل شهري 1228 جلسة غسيل شهرياً ، كما تفقد وحده المياه الخاصة بوحدة الغسيل الكلوي والتي تم تجديدها بالكامل واسنادها للشركه الهندسيه للصيانه والاصلاح.

وأكد وكيل وزارة الصحة، ضرورة تواجد طبيب للإشراف على قسم الغسيل الكلوى خلال الفترة المسائية لمتابعة كافة الإجراءات العلاجية والطبية وحفاظاً على أرواح المرضى.

رافقة خلال الجولة الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية، والدكتور عصام نبيل مدير إدارة التفتيش الفني والرقابة الداخلية، والدكتورة شيرين عبد الواحد عضو فريق الرقابة الداخلية بمديرية الصحة بأسيوط، والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة.

وكان في استقبال الوفد دكتور ايمن نعيم مدير مستشفى ساحل سليم ورؤساء الأقسام بالمستشفى.

ووجه وكيل الوزارة، ضرورة المتابعة المستمرة للنوبتجيات الصباحية والمسائية من قبل إدارة المستشفى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بمواعيد العمل والمراجعة المستمرة لصيانة الأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة داخل المستشفى.

وتابع الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومرافقوه متابعة قسم الأشعة بالمستشفى وتفقد سير العمل جهاز الاشعه 500م بوحده تحميض ديجيتال والذي يبلغ تكلفته مليون و200 ألف جنيه والذي يخدم بمعدل 1500 حالة مرضية شهرياً للحوادث والطوارئ.