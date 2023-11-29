عاجل
عاجل| صفقة لتبادل الأسرى وإنهاء الحرب في غزة.. الكل بالكل
الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الري يتابع إجراءات الترتيب لعقد "أسبوع القاهرة السابع للمياه"

وزير الري الدكتور
وزير الري الدكتور هانى سويلم

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بأعضاء السكرتارية التنفيذية لإسبوع القاهرة للمياه و أعضاء اللجنة التنظيمية للإسبوع بحضور المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط والرئيس التنفيذي لإسبوع القاهرة للمياه ، لإستعراض ما تحقق من نجاحات خلال "إسبوع القاهرة السادس للمياه" والذى عُقد خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر الى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والترتيب لعقد "إسبوع القاهرة السابع للمياه" في شهر إكتوبر من العام المقبل ، بالتزامن مع إستضافة مصر لفعاليات "إسبوع المياه الأفريقي" والذى تستضيفه مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) .

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لكافة العاملين بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه ، وخاصة السادة أعضاء السكرتارية التنفيذية واللجنة التنظيمية واللجنة العلمية للإسبوع ولجنة المسابقات على ما بذلوه من مجهودات متميزة والتى تجلت في النجاح الكبير لفعاليات "إسبوع القاهرة السادس للمياه" ، مؤكداً على تطلعه لتحقيق الأفضل دائماً بمجهودات أبناء الوزارة ، داعياً الجميع للاستمرار في بذل هذه المجهودات لإنجاح "إسبوع القاهرة السابع للمياه" و "إسبوع المياه الأفريقي" المقترح عقده بالتزامن مع إسبوع القاهرة ٢٠٢٤ ، مع التأكيد على حرصه على توفير كافة أشكال الدعم البشرى واللوجيستى لمنظمى الإسبوع للخروج بالنسخة السابعة من الإسبوع على الوجه الأمثل ، وبما يليق بمكانة مصر ودورها الريادى .

وأشار الدكتور سويلم لأهمية تعزيز محاور "إسبوع القاهرة السابع للمياه" بحيث تشتمل على عرض رؤى موحدة للقارة الإفريقية في مجال المياه مع الإستمرار في التركيز على محور "المياه والتغيرات المناخية" ، مع إستمرار السعي لزيادة أعداد المشاركين بالإسبوع من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والخبراء والمتخصصين في مجال المياه من كافة دول العالم ، مع الإستمرار في تنظيم المعرض المقام على هامش الإسبوع والعمل على توسعته لإستضافة أعداد أكبر من الشركات والمؤسسات العاملة في مجال المياه لعرض إبتكاراتها في مجال المياه .

الجدير بالذكر أن فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه إشتملت على عقد (٨) فعاليات رفيعة المستوى و (٥) جلسات عامة و (٣٦) جلسة فنية وعلمية و (١٢) حدث جانبى و (٧) ورش عمل و (٥) مسابقات و (٢) زيارة ميدانية ، وذلك بحضور (١٥٠٠) مشارك و (٨٠٠) ضيف من ٦٢ دولة ومشاركة (٦٤) منظمة دولية وإقليمية ووطنية و (٤٥٠) متحدث و (٢٣) عارض بالمعرض المقام على هامش الإسبوع ، كما تم تنظيم مسابقات "شباب المبتكرين في مجال المياه" و "أفضل مشروعات التخرج" ، و "أطروحة الثلاث دقائق" و "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" و "الابتكار في إدارة المياه".

مواد متعلقة

وزير الري يوجه بالربط بين استراتيجية التدريب وخطة الوزارة ورؤية مصر ٢٠٣٠

أبرزها الموافقة على مدونة السلوك المهني.. مجلس نقابة المحامين يصدر عدة قرارات

سويلم يتابع مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية لتمتد لعام 2050

وزير الري يتابع أعمال التطوير بواحة سيوة

وزير الري يتابع أعمال التطوير بواحة سيوة بالتعاون بين مؤسسات الدولة والأهالي

وزير الري يتابع إجراءات تطوير عمليات قياس تصرفات ومناسيب المياه بالترع

انطلاق المؤتمر الجماهيري للدكتور عبد السند يمامة المرشح الرئاسي بالغربية

بالفيديو.. النائب حازم الجندي يوجه رسالة للمواطنين من مؤتمر عبد السند يمامة بالغربية
الجريدة الورقية