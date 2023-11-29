مصرع شاب في حادث تصادم بطريق مشتول السوق بالشرقية

لقي شاب مصرعة بعد تعرضه لـحادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي في نطاق ودائرة مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

البداية تعود عندما أفادت بوقوع الحادث أمام كوبري المشاة في طريق الزوامل بناحية قرية المنير التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة مشتول السوق، فيما جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى مشتول السوق المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق في مركز شرطة مشتول السوق، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بشأن ما تبلغ لـ مركز شرطة مشتول السوق بورود إشارة من مستشفى مشتول السوق المركزي بوصول شاب جثة هامدة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب التي أودت بحياته إثر تعرضه لوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي أمام كوبري المشاة في طريق الزوامل بناحية قرية المنير التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة مشتول السوق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على جهات التحقيق في مركز شرطة مشتول السوق صرحت بالدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه لدفنه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.