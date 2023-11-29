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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

"إكسترا نيوز" تسلط الضوء على اليوم العالمي للشعب الفلسطيني

الفلسطينيين
الفلسطينيين

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرا يبرز الاحتفال العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يوافق اليوم 29 نوفمبر.

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وذكر التقرير أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرار تقسيم فلسطين في 1947، والقرار يعرف باسم خطة تقسيم فلسطين أو قرار رقم 181.

أرض فلسطين عربية

وأوضحت أن القرار يقضي بإنشاء دولتين على أرض فلسطين عربية وأخرى يهودية، كما يؤكد القرار أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة حتى يومنا هذا. 
ولفت إلى أنه يؤكد أن الشعب الفلسطيني لم يحصل على حقوقه غير القابلة للتصرف، كما يؤكد على أن الشعب الفلسطيني له الحق بتقرير مصيره. 

وكشف إلى أنه يؤكد على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس، مضيفا أنه تقام فعاليات ثقافية وسياسية تضامنية مع الشعب الفلسطيني. 

الشعب الفلسطينى

ويحل اليوم 29  نوفمبر، اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى، حيث دعت الجمعية العامة، عام 1977، للاحتفال فى 29 نوفمبر من كل عام باليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطينى بحسب القرار 32/40 ب، ففى ذلك اليوم من عام 1947 اعتمدت الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين (القرار 181 - II).

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