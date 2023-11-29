هل يؤثر الريش المداري على حالة الطقس؟ الأرصاد تُجيب

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد حتى الاثنين المقبل، حيث تتزين سماء القاهرة بالريش المداري وهو ما إلا سحب عالية غير مؤثرة ولكن تضفي منظرًا جميلًا.

استقرار الأحوال الجوية

وقد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استقرار الأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد حتى الاثنين المقبل ليسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية على الطرق

وأضافت الهيئة، هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط للرياح

وتابعت، هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، على أن تبقى الأجواء باردة ليلا على أغلب الأنحاء وفي الساعات الاولى من الصباح الباكر لذا ينصح بارتداء ملابس ثقيلة نسبيًا وخاصة عند الخروج.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 16 والعظمى 23

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 16 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 17 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 23