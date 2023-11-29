الكيلو بـ120 جنيهًا.. تعرف على أسعار الدواجن بأسواق البحيرة اليوم29 نوفمبر2023

شهدت أسواق الطيور بقري ومدن ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر2023، انخفاض أسعار الدواجن البيضاء، مابين جنيهان إلي ثلاثة جنيهات للكيلو ، حيث تراوحت مابين 64 لـ 67 جنيها جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعارالدواجن بلدي “مزارع” مابين 95 لـ100جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 114 إلى 120 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 86إلي 89جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 112 و120جنيه

وتأرجحت أسعار الأرانب مابين 62 إلى 68 جنيها للكيلو، وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 124جنيها للكيلو، وأسعار الدبوس 146 جنيها للكيلو، وهيكل كامل 62 جنيها للكيلو، وبلغت أسعار البانية 158 جنيها للكيلو، وشاورما 157 جنيها للكيلو، كبد صافي 95 جنيها للكيلو .