وزيرة الثقافة تكشف عن إقامة مجموعة فعاليات لدعم القضية الفلسطينية (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن الوزارة بصدد إقامة مجموعة من الفعاليات الثقافية لدعم القضية الفلسطينية، منها إقامة ندوات بالأعلى للثقافة.

وأضافت وزيرة الثقافة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" ببرنامج "في المساء مع قصواء" على شاشة "CBC"، الثلاثاء أن الاحتفال بعيد الطفولة أمس طرح موقف القضية الفلسطينية من الناحية الإنسانية، مشيرة إلى أن كافة الجهات المشاركة أكدت رفضها التام لما يحدث والوقوف مع الشعب الفلسطيني والطفولة الفلسطينية على نحو خاص جدا.

موقف وزارة الثقافة من القضية الفلسطينية واضح ومعلن منذ القدم

وتابعت: "موقف وزارة الثقافة من القضية الفلسطينية واضح ومعلن منذ القدم وهو نفس الموقف السياسي للدولة المصرية، وهو الدعم والمساندة من الوسط الثقافي في مصر للقضية الفلسطينية، ورفض عام لما يحدث ضد الإنسانية قي غزة وفي فلسطين بشكل عام.

واختتمت وزيرة الثقافة: "موقف مصر من القضية الفلسطينية موقف نبيل منذ أن بدأت، وموقفها معروف للعالم كله".