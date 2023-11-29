الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

دراسة: الآباء أفضل من الأمهات في المذاكرة للأبناء

بوابة الوفد الإلكترونية

توصلت دراسة جديدة إلى أن الآباء يساعدون الأبناء في المذاكرة أفضل من الأمهات، ويساعدونهم في تحقيق أداء أفضل من حيث التحصيل الدراسي.

وكشفت الدراسة البريطانية أن الآباء يعدون محفزًا قويًا يساعد الأبناء على تحقيق أفضل أداء في التحصيل الدراسي، وكذلك في الأنشطة اليومية الأخرى.
توصلت دراسة جديدة إلى أن الآباء يساعدون الأبناء في المذاكرة أفضل من الأمهات، ويساعدونهم في تحقيق أداء أفضل من حيث التحصيل الدراسي.

وكشفت الدراسة البريطانية أن الآباء يعدون محفزًا قويًا يساعد الأبناء على تحقيق أفضل أداء في التحصيل الدراسي، وكذلك في الأنشطة اليومية الأخرى.

 

الجريدة الورقية