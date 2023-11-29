دراسة: الآباء أفضل من الأمهات في المذاكرة للأبناء

توصلت دراسة جديدة إلى أن الآباء يساعدون الأبناء في المذاكرة أفضل من الأمهات، ويساعدونهم في تحقيق أداء أفضل من حيث التحصيل الدراسي.

وكشفت الدراسة البريطانية أن الآباء يعدون محفزًا قويًا يساعد الأبناء على تحقيق أفضل أداء في التحصيل الدراسي، وكذلك في الأنشطة اليومية الأخرى.

توصلت دراسة جديدة إلى أن الآباء يساعدون الأبناء في المذاكرة أفضل من الأمهات، ويساعدونهم في تحقيق أداء أفضل من حيث التحصيل الدراسي.

وكشفت الدراسة البريطانية أن الآباء يعدون محفزًا قويًا يساعد الأبناء على تحقيق أفضل أداء في التحصيل الدراسي، وكذلك في الأنشطة اليومية الأخرى.