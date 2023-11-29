جافي يخضع لجراحة الرباط الصليبي

خضع لاعب وسط برشلونة اليافع جافي لجراحة ناجحة، بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي قضى منطقياً على الفترة المتبقية من موسمه.

وكتب برشلونة في بيان، أن الدكتور جوان كارليس مونلو أجرى التدخل الجراحي بعد إصابة جافي بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى وإصابة أخرى مرتبطة بالغضروف المفصلي الجانبي.

وتنهي هذه الإصابة موسم جافي وصعوبة جاهزيته للمشاركة في كأس أوروبا التي تنظمها ألمانيا الصيف المقبل.

وتعرض اللاعب البالغ 19 عاماً وصاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب شاب عام 2022، للإصابة عندما كان يحاول السيطرة على الكرة بمفرده في المباراة ضد جورجيا في تصفيات كأس أوروبا في 19 نوفمبر، فعلقت القدم التي كان يرتكز عليها ما أدى إلى خروجه وهو غارق في البكاء.

وفرض جافي نفسه عنصراً رئيساً في تشكيلتي برشلونة ومنتخب إسبانيا في العامين الماضيين، بعد تخرجه من أكاديمية لا ماسيّا الشهيرة. خاض 13 مباراة من أصل 15 أساسياً مع برشلونة هذا الموسم.

وقال مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي بعد المباراة ضد جورجيا: نحن مدمرون، نشعر وكأننا خسرنا كرة القدم رياضة خطيرة، وهذا الجانب البشع من رياضتنا.