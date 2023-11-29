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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كولر يطالب الأهلي بالتعاقد مع مروان حمدي

مروان حمدي لاعب المصري
مروان حمدي لاعب المصري

أبدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إعجابه الشديد بقدرات مروان حمدي مهاجم المصري البورسعيدي، لتدعيم خط الهجوم. 

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وقال الإعلامي أمير هشام خلال برنامجه "+90" على قناة النهار: "كولر طلب التعاقد مع مروان حمدي ولجنة التخطيط توافقت مع قرار المدير الفني، من أجل الحصول على توقيعه خاصةً بعد عرضه للبيع".

 وأضاف أمير هشام: "الأهلي لم يتخذ أي خطوة رسمية من أجل ضم مروان حمدي، ولم يحسم النادي موقفه من الدخول في مفاوضات لضمه من عدمه".
 

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