توفيق السيد: إسلام جابر استحق الطرد أمام الأهلي

أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن محمد عادل الحكم الدولي، أدار مباراة الأهلي وسموحة بالدوري المصري، بشكل مميز رغم حضوره للقاهرة من تونس الأحد مساءً.

وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90" على قناة النهار: "إسلام جابر سموحة كان يستحق الطرد بعد تدخله بالكوع على إمام عاشور لاعب الأهلي، وكان على محمد الحنفي حكم الفيديو التدخل".

وأضاف توفيق السيد: "كان لا بد من عدم إسناد المباراة إلى محمد عادل الحكم الدولي، خاصةً أنه أدار يوم السبت في دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والنجم الساحلي، وتم وضعه تحت ضغط وكان يجب الحفاظ عليه".

واستطرد: "عبدالله السعيد لاعب بيراميدز كان يستحق إنذار في مباراة الإسماعيلي، ورمضان صبحي ولاعب الإسماعيلي استحقوا الطرد في مباراة الفريقين بعد مشادتهم التي ظهرت بشكل سئ".

