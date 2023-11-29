شاهد اكتمال القمر القندس يضيئ سماء العالم

لقد ارتفع وغرب البدر الثاني إلى الأخير لعام 2023، مما أدى إلى سطوع سماء ليلة نوفمبر وإعطاء المصورين وعشاق القمر في جميع أنحاء العالم الفرصة لالتقاط بعض الصور المذهلة حقًا.

حصل اكتمال قمر القندس على اسمه من حقيقة أنه يشرق في الوقت من العام عندما تبدأ القنادس في التراجع إلى أوكارها لفصل الشتاء. ويشير أيضًا إلى حقيقة أن هذا هو الوقت من العام الذي كان فيه الصيادون يصطادون القنادس من أجل فرائهم السميك.

إذا فاتتك رؤية القمر في كامل بهائه هذا الأسبوع، فستساعدك هذه الصور على استرجاعه والتحمس للبدر القادم وآخر عام 2023، القمر البارد لشهر ديسمبر، والذي يشرق يوم 26 ديسمبر.

كما رأينا في جميع أنحاء العالم، اتخذ بيفر مون مجموعة متنوعة من الوجوه المختلفة بناءً على الظروف التي ظهر فيها. على سبيل المثال، في سان فرانسيسكو، التقط المصور الصحفي تايفون كوسكون قمر القندس الكامل فوق سجن الكاتراز المهجور وهو يتوهج بلون برتقالي مثير للإعجاب.



كان قمر القندس أكثر دقة وضبطًا كما ظهر فوق مدينة نيويورك، حيث بلغ ذروته عبر السحب وظهر كقرص فضي بحواف ناعمة تقريبًا. التقط الصحفي غاري هيرشورن صورة للقمر الكامل وهو يتناقض مع الأضواء الساطعة للمدينة التي لا تنام أبدًا.