حملة مواطن لدعم مصر في أمريكا: مبادرة شباب العالم تضع العالم أمام مسؤولياته

أشادت حملة مواطن لدعم مصر بالولايات المتحدة الأمريكية بالمبادرة الصادرة عن منتدى شباب العالم والتي جاءت تحت عنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية".

وتؤكد حملة مواطن لدعم مصر بأمريكا أن هذه المبادرة الإنسانية تعكس وعي هذا المنتدى والمنتسبين له من الشباب بما يمر به العالم من مخاطر جمة؛ تلك التي تستدعي بالضرورة التصدي لها بكل الوسائل المتاحة والممكنة للحد من تلك الممارسات التي تتنافى مع القيم الإنسانية والتي هي في حاجة لتضافر كافة الجهود من كل المؤسسات المحلية والدولية الفاعلة.

وترى حملة مواطن لدعم مصر بالولايات المتحدة الأمريكية أن هذه المبادرة تضع دول العالم أجمع خاصة الدول الكبرى أمام مسؤولياتها.

هذا وتعلن الحملة دعمها المطلق لهذه المبادرة، بل وتؤكد على بذل كل الجهد للمساهمة في الوصول إلى تلك الأهداف النبيلة التي تعمل المبادرة على تحقيقها، والتي لا تفرق بين بني الإنسان حسب لون أو دين أو عرق.

وفي الختام فإن حملة مواطن لدعم مصر في الولايات المتحدة الأمريكية تدرك حجم التحديات التي يتعرض لها عديد الشعوب في مناطق جغرافية متعددة من العالم، وفي مقدمتها المنطقة العربية، هذا الذي يجعلنا نعلن الوقوف صفا واحدا خلف الرؤية المصرية التي تراعي كافة الحقوق من ناحية وتتسم بالموضوعية من ناحية أخرى وتسعى لتحقيق العدل من ناحية ثالثة.