الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

استعدادات حملة مواطن بميلانو الإيطالية للانتخابات الرئاسية

حملة مواطن في ايطاليا
حملة مواطن في ايطاليا

أقامت حملة مواطن لدعم مصر يوم الأحد الموافق ٢٦ من نوفمبر مؤتمرا حاشدا لدعم الانتخابات الرئاسية وذلك في مدينة ميلانو الإيطالية. 


وقالت سناء المغازي منسق حملة مواطن لدعم مصر بميلانو أن الحشد كان كبيرا بدرجة ملفتة وأن أبناء الجالية المصرية في إيطاليا يدركون حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية ويؤمنون أن ان الوطن يحتاج لهم ولدعمهم. 


وأضافت المغازي أن المؤتمر الذي عقد يوم الاحد في المدينة الإيطالية التي تشهد أكبر نسبة من المصريين في كل أوروبا عرض التحديات التي تواجه مصر كما استعرض الإنجازات التي تحقق في مصر الفترة الماضية. 


وأكدت منسق حملة مواطن لدعم مصر أن كل الحضور وعد ببذل قصارى الجهد لحشد المواطنين المصريين في إيطاليا للمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت في هذا العرس الديمقراطي الكبير .

 

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