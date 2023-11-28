استعدادات حملة مواطن بميلانو الإيطالية للانتخابات الرئاسية

أقامت حملة مواطن لدعم مصر يوم الأحد الموافق ٢٦ من نوفمبر مؤتمرا حاشدا لدعم الانتخابات الرئاسية وذلك في مدينة ميلانو الإيطالية.



وقالت سناء المغازي منسق حملة مواطن لدعم مصر بميلانو أن الحشد كان كبيرا بدرجة ملفتة وأن أبناء الجالية المصرية في إيطاليا يدركون حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية ويؤمنون أن ان الوطن يحتاج لهم ولدعمهم.



وأضافت المغازي أن المؤتمر الذي عقد يوم الاحد في المدينة الإيطالية التي تشهد أكبر نسبة من المصريين في كل أوروبا عرض التحديات التي تواجه مصر كما استعرض الإنجازات التي تحقق في مصر الفترة الماضية.



وأكدت منسق حملة مواطن لدعم مصر أن كل الحضور وعد ببذل قصارى الجهد لحشد المواطنين المصريين في إيطاليا للمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت في هذا العرس الديمقراطي الكبير .

received_615903807228240

received_883482596459151

received_7234931399851229

received_24471070662507013