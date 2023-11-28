الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

حملة مواطن بهولندا: سعداء بنجاح مؤتمر دعم الانتخابات الرئاسية المصرية

حملة مواطن بهولندا
حملة مواطن بهولندا

نظمت حملة مواطن لدعم مصر بهولندا مؤتمرا كبيرا وذلك لحشد المواطنين المصريين بهولندا للمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة. 

وقالت سحر رمزي منسق حملة مواطن لدعم مصر في هولندا إنه كان هناك تجاوبا كبيرا من أعضاء الجالية المصرية في أمستردام بالإضافة إلى تلبية العديد من رموز العمل المصري العام في الخارج وإعلاميين من مصر إلى الدعوة التي وجهها لهم المهندس أشرف غالي رئيس المجلس الأعلى للجالية المصرية بهولندا منسق حملة مواطن.

وأضافت رمزي أن نجاح المؤتمر جاء فوق كل التوقعات هذا الذي يرهص بحرص كبير من أبناء الجالية المصرية في هولندا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وممارسة حقهم الدستوري. 

وذكرت منسق حملة مواطن لدعم مصر وفي هولندا أن المؤتمر شهد  استعراض الإنجازات التي تحققت في مصر الفترة الماضية وكذلك التحديات التي تواجه الدولة المصرية والمنطقة، هذا الذي يؤكد الأهمية القصوى لإختيار رئيس حكيم عاقل بما يحدث في المنطقة.

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