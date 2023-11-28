Starlink تتفوق على ADSL في جنوب إفريقيا

تجاوز عدد الأشخاص الذين يستخدمون Starlink في جنوب إفريقيا عدد الأشخاص الذين لديهم اتصال ADSL - على الرغم من عدم توفر خدمة النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية التي تديرها SpaceX رسميًا محليًا.

لم يتم إطلاق Starlink رسميًا في جنوب إفريقيا بعد، لكن الأرقام الواردة من اثنين من كبار المستوردين لمعداتها تظهر أنها جمعت أكثر من 12000 اشتراك في البلاد.

وذلك لأنه يمكن بالفعل الوصول إلى الخدمة محليًا باستخدام اشتراك التجوال العالمي أو الإقليمي.

لاستخدام Starlink، يجب عليك أولاً استيراد هوائي الطبق ومجموعة أدوات التوجيه من بلد يتم دعمه فيه بالفعل. ويجب أيضًا تسجيل حسابك على عنوان في إحدى هذه البلدان.



لقد أخذ العديد من مزودي خدمة الإنترنت (ISPs) على عاتقهم التعامل مع عملية الاستيراد والتسجيل نيابة عن العملاء.

ومن بين اللاعبين الرئيسيين الذين يقدمون هذه الخدمة حاليًا StarSat Africa وIcasaSePush.

وقد قامت هاتان الشركتان مؤخراً بتخفيض أسعار خدماتهما بشكل كبير.



وقالت شركة StarSat Africa ومقرها موزمبيق، والتي لا ينبغي الخلط بينها وبين خدمة القنوات الفضائية Starsat، لموقع MyBroadband إنها استوردت أكثر من 12000 وحدة لعملاء جنوب إفريقيا بحلول منتصف نوفمبر 2023.



على الرغم من أنها لم تقدم أحدث أرقامها بحلول وقت النشر، إلا أن IcasaSePush قد جمعت بالفعل 400 عملية استيراد من Starlink بحلول منتصف أكتوبر 2023.

وهذا يعني أن Starlink لديها بالفعل ما لا يقل عن 12400 عميل في جنوب إفريقيا، وجميعهم يستخدمون ميزة التجوال الخاصة بها.

وفي الوقت نفسه، كشفت أحدث النتائج المؤقتة لشركة Telkom للأشهر الستة المنتهية في سبتمبر 2023 أن قاعدة مشتركي DSL الخاصة بها قد تقلصت إلى 12211 عميلًا فقط، وهو انخفاض مذهل بنسبة 84٪ من 74477 مشتركًا لديها قبل عام.

لا تتضمن أرقام الاستيراد الخاصة بـ Starlink الوحدات التي تم جلبها إلى البلاد من قبل مقدمي خدمات آخرين لا يقومون بالتسويق على نطاق واسع.

كما أنه لا يحسب الوحدات المستوردة من قبل الأفراد أنفسهم.



يتم اختبار طبق ستارلينك في بيلانسبيرج.

على عكس ADSL، تعد Starlink تقنية أحدث ومتنامية تستهدف في المقام الأول السوق الريفية المحرومة.

ومع ذلك، فإن الأرقام تظهر طلبًا حقيقيًا على الخدمة في جنوب إفريقيا، على عكس ما اشتكى منه العديد من المشككين في ستارلينك.

تشير حقيقة استمرار الزخم منذ وقت سابق من العام أيضًا إلى أن مستخدمي Starlink راضون عن الخدمة في جنوب إفريقيا.

يمكن أن تُعزى أرقام StarSat Africa الكبيرة جزئيًا إلى وراثة أكثر من 3000 عميل من شركة ISP IT Lec الصغيرة ومقرها شمال كيب في أغسطس 2023.

جاء ذلك بعد أن تلقت شركة IT Lec تعليمات بالتوقف والكف من هيئة الاتصالات المستقلة في جنوب إفريقيا (Icasa).

وطالبت الرسالة القانونية شركة IT Lec بالتوقف والامتناع عن الحصول على وتوزيع وتسهيل بيع أي من منتجات Starlink في جنوب إفريقيا، والتي ستوفر بأي شكل من الأشكال إمكانية الوصول عبر الأقمار الصناعية إلى خدمات Starlink.

جاء التهديد بعد أن قدمت شركة IT Lec خدمة استيراد وإدارة Starlink اعتبارًا من أوائل عام 2023.

يؤكد Icasa أن قانون الاتصالات الإلكترونية (ECA) ينص على أنه لا يمكن بيع Starlink في جنوب إفريقيا إلا إذا حصلت SpaceX على تراخيص الاتصالات اللازمة.

يتضمن ذلك ترخيص خدمات الاتصالات الإلكترونية (ECS) للبيع مباشرة للعملاء في جنوب إفريقيا.

لا يمكن لشركة SpaceX الحصول على مثل هذا الترخيص دون أن تمتلك مجموعات محرومة سابقًا 30% من أسهمها أو الشراكة مع شركة تمتثل.

وبدلاً من ترك العملاء في الظلام، قامت شركة IT Lec بترحيلهم إلى StarSat Africa، التي تعمل خارج موزمبيق، حيث يتوفر Starlink بالفعل.

اسم ESP عبارة عن تلاعب بإشعارات الدفع وهي كلمة أفريكانية تستخدم غالبًا لوصف الإحباط بسبب انقطاع التيار الكهربائي المنتظم الذي يبدو وكأنه "دفع".

لم تتقن IcasaSePush الكلمات فيما يتعلق بوجهة نظرها بشأن محاولات Icasa لمنع Starlink في جنوب إفريقيا.

"نحن نرفض رفضًا مطلقًا قبول فكرة أن أي حكومة، وخاصة تلك التي تنتهج سياسات عالقة في "العصور المظلمة"، يمكنها أن تمنع شعبًا بأكمله أو فردًا بأكمله من الانضمام إلى المسيرة العالمية إلى الأمام".

"لا يقتصر هذا الشعور على حكومة جنوب إفريقيا الحالية فقط - فنحن نتحدث عن أي حكومة أخرى" متخلفة "على قدم المساواة."

زعمت IcasaSePush أنها تعمل من خارج جنوب إفريقيا، ومن المرجح أن تتجنب التدقيق التنظيمي الذي تعرضت له شركة IT Lec.

بدأ المزود مؤخرًا أيضًا في تسمية منتجات Starlink بمنتجات "Sparkling" على موقعه على الإنترنت.

وقالت الشركة إن إعادة التسمية كانت لأن "محامي حقوق الطبع والنشر الدؤوبين" أشاروا إلى أنه لا يمكنهم وصف الأشياء بأسمائها الحقيقية.

قال مزود خدمة الإنترنت: "نحن الآن المالكون الفخورون للأطباق والإكسسوارات اللامعة*".

ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الخطوة بسبب إجراء من Icasa أو إذا أراد IcasaSePush تجنب الوقوع في مشاكل مع Starlink، التي لا تدعم رسميًا إعادة بيع مجموعاتها وخدماتها.