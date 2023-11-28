شنايدر: محمد صلاح تسبب في نقلة للكرة المصرية

أكد الأسطورة ويسلي شنايدر نجم الكرة الهولندية، أن محمد صلاح نقل الكرة المصرية، وأشار لعلاقته المميزة مع أحمد حسام ميدو.



وقال شنايدر خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "أقوم حاليا بالعديد من الدراسات وقريبا ستروني كمدير فني".

وأضاف: "محمد صلاح نجم كبير ونقل الكرة المصرية، ومصر دولة عاشقة لكرة القدم ودائما موجودة على خريطة الدول الكبرى".

وتابع: "أتابع صلاح مع منتخب مصر جيدا وبالطبع مبارياته مع ليفربول".

وعن مزاملته لميدو في أياكس، علق: "ميدو صديقي، وكنا نتحدث سويا منذ أشهر وهو نجم وسفير للكرة المصرية".

وأضاف: "لقد تعرضت للظلم بعدم تتويجي بالكرة الذهبية ٢٠١٠، بعد تحقيقي الثلاثية مع إنتر ميلان".

وأتم: "التتويج بدوري الأبطال أهم من الكرة الذهبية بالنسبة لي، لكن فوز ميسي بها في ٢٠١٠ كان ظالما بالطبع".