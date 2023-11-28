الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

حملة مواطن لدعم مصر بالانتخابات الرئاسية تشارك في مؤتمر بنيويورك

المصريين بامريكا
المصريين بامريكا

شاركت حملة مواطن لدعم مصر بالولايات المتحدة الأمريكية بالمؤتمر الحاشد الذي أقيم يوم أمس بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. 

وقالت إيمان وهمان منسق حملة مواطن لدعم مصر في أمريكا أن أعضاء ومنسقي الحملة بذلوا جهدا هائلا مع الزملاء المشاركين في هذا المؤتمر للخروج به بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية ومكانتها.

وأضافت وهمان أن الهدف الرئيس من المؤتمر كان حث جميع أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بفاعلية في الاستحقاق الدستوري المقبل والمتمثل في الانتخابات الرئاسية.

وأكدت منسق حملة مواطن بأمريكا أن هناك استجابه كبيرة واضحة من قبل المشاركين في المؤتمر على الاستمرار في شحذ همم الجماهير المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية لتتحول هذه الانتخابات إلى عرس ديمقراطي يشهد عليه الشعب الأمريكي والحكومة الأمريكية على حد سواء، مؤكدة أن أبناء الجالية المصرية في أمريكا قد اختارت بالفعل مرشحها الانتخابي القادم لقيادة زمام امور الدولة المصرية.

 

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