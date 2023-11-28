"تضامن أسيوط" تفتتح اليوم معرضا للأسر المنتجة .. صور

أقامت مؤسسة آل غزالي للتنمية الشاملة المستدامة اليوم معرضًا مميزًا لهذه الأسر المنتجة في نادي الواي بأسيوط، بالتنسيق والإشراف من مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة أسيوط يأتي المعرض في إطار الجهود المبذولة في مجال تنمية ودعم الأسر المنتجة في مصر

شهد المعرض مشاركة متنوعة للعديد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنهم نهير فرج التي قدمت مجموعة متنوعة ورائعة من المنتجات. تضمنت مجموعتها ملابس ومفروشات منزلية واكسسوارات وحرف يدوية ومنسوجات وحتى منتجات خشبية. كما قدمت أيضًا منتجات غذائية وحلويات شهية تعكس الثقافة والتقاليد المحلية.

نهير فرج وجانب من الفعاليات

وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي وزارة التضامن الاجتماعي لتشجيع المشروعات الصغيرة ودعم الأسر المنتجة، بهدف توفير فرص عمل إضافية وتحسين الدخل الشخصي للأسر المحتاجة. ويعد المعرض فرصة للجمعيات الأهلية والأسر المنتجة لعرض منتجاتها ومنافسة الأسواق، حيث يتم توفير المكان بشكل مجاني لهم.

وأشار مجدي نجيب إلى أن المشروعات الصغيرة والمنتجات اليدوية تمثل جزءاً كبيراً من الاقتصاد الشعبي، وتعتبر هذه المبادرة فرصة لترويج هذه المنتجات وزيادة قاعدة العملاء المحتملين. إضافة إلى ذلك، تساهم هذه المعارض في تعزيز الوعي الاجتماعي بأهمية تعزيز الدور المجتمعي والتضامن بين أفراد المجتمع.

وبالإضافة إلى المنتجات الجاهزة والملابس، يتم عرض مجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية والتراثية، ما يعزز التنوع والتراث الثقافي للمنطقة. وتعد هذه الفعالية فرصة ممتازة للزوار لاكتشاف وشراء هذه المنتجات الفريدة والمميزة.

وتأتي هذه المعارض في إطار توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي لتعزيز التعاون المحلي وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والشركات الخاصة والجمعيات الأهلية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة للأسر المحتاجة.

قامت إيمان الغزالي، رئيسة مجلس أمناء المؤسسة، بتوجيه الشكر والتقدير لجميع المشاركين في المعرض وللجهود المبذولة من قبل مديرية التضامن الاجتماعي في أسيوط. وأعربت إيمان عن أملها في أن يكون هذا المعرض فرصة ناجحة للأسر المنتجة لعرض منتجاتهم وللجمهور لدعمهم وشراء هذه المنتجات الفريدة والمبتكرة.

وأكدت إيمان بأن هذا المعرض يعكس التزام وزارة التضامن الاجتماعي بتنمية المجتمع ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، بتوفير الفرص المناسبة والمحفزات للأسر المنتجة والجمعيات الأهلية للنمو والازدهار. وقد نالت هذه الفعالية استحسان السكان المحليين والزوار الذين يشاركون فيها بشكل متزايد من خلال زيادة حجم المعارض وزيادة عدد الحضور

وأضافت إيمان بأن المؤسسة تهدف إلى دعم وتطوير الأسر المنتجة من خلال توفير الفرص المناسبة للعرض والتسويق لمنتجاتهم. وتركز المؤسسة على تعزيز المهارات الحرفية والتقنيات التصنيعية وتطوير جودة المنتجات، بهدف زيادة فرص العمل وتحسين الدخل لدى هذه الأسر. كما تسعى المؤسسة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دعم الأسر المنتجة وتشجيع الاستهلاك المحلي والمساهمة في التنمية المستدامة للبلاد.

وأوضحت إيمان بأن هذه الجهود والمبادرات، يمكن أن تلعب الأسر المنتجة دورًا مهمًا في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر. وتعكس مؤسسة آل غزالي للتنمية الشاملة المستدامة التزامها الراسخ بدعم هذه الأسر ومساعدتهم على تحقيق حلمهم في تطوير وتنمية مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات