محافظ الدقهلية يشهد مؤتمر حياة كريمة للتوعية بالقضية الفلسطينية

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مساء اليوم فاعليات مؤتمر حياة كريمة للتوعية بالقضية الفلسطينية ودعم الأشقاء في قطاع غزة وتعزيز المشاركة في العمل العام والانتخابات الرئاسية باعتباره واجب وطني والتزام علي الجميع واجب ادائه ، ووجه الشكر والتقدير لمؤسسة حياة كريمة وجميع القائمين عليها علي تنفيذ العديد من المبادرات التي انبثقت عن مبادرة حياة كريمة .

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ والدكتور محمد عبدالعظيم نائب رئيس جامعة المنصوره ومديري مكتب مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية العقيد إسماعيل معوض ، والعقيد علي جبريل ، والعقيد محمد بدراوي ، والمهندس محمد سامي منسق عام مبادرة حياة كريمة بالدقهلية ، والدكتور إبراهيم عبدالله وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا بجامعة المنصورة ، والكاتب الصحفي حازم نصر نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار ، وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد " مختار " علي أن الدولة المصرية كانت ومازالت الداعم الأول للقضية الفلسطينية منذ اليوم الأول وحتي الآن علي مدار 75 عاما ، وقدمت كل غالي ونفيس من أجل هذه القضية حيث قدمت شهداء للدفاع عن الأراضي الفلسطينية إبان العدوان عليها في حرب 1948 وكانت القضية الفلسطينية جزء من الحروب المتتالية التي خاضتها مصر حرب 1967 وحرب 1973, بالإضافة إلي تقديم كافة أوجه الدعم السياسي واللوجستي والمادي لأشقائنا في فلسطين وحقهم علينا لأننا شعب واحد تجمعنا لغة واحدة ودين واحد .

وأشار " المحافظ " الي أن مصر قامت بعمل العديد من التدخلات السياسية لحل القضية الفلسطينية منذ بدايتها وحتي الأن من خلال إجراء العديد من الحوارات والإتفاقيات والمؤتمرات الدولية ومنها مؤتمر القاهرة للسلام الذي دعا الية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وشارك فيه رؤساء وممثلي دول العالم لوقف العدوان علي قطاع غزة وحل القضية الفلسطينية نهائيا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .

وقال " مختار " رغم الأزمات الاقتصادية العالمية التي مرت بها دول العالم بوجه عام ومصر بوجه خاص جراء أزمة فيروس كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية قدمت الدولة المصرية تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ اليوم الأول للعدوان علي غزة

كافة أوجه الدعم والمساعدات لاشقائنا في قطاع غزة .

كما قال " المحافظ " لقد قدمت مصر حتي الآن ما يقرب من 80% من إجمالي المساعدات التي وصلت إلي القطاع من مختلف دول العالم

سواء مساعدات غذائية أو طبية ، بالإضافة إلي الدعم اللوجستي والسياسي من خلال فتح معبر رفح وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة .

كما أكد " مختار " علي أن القضية الفلسطينية ستظل هي المحور الأساسي والأهم لدي مصر والقيادة السياسية ، مشيراً إلي أن فخامة الرئيس السيسي يعلن ويصرح في كل مؤتمراته ولقاءاته عن استمرار دعم مصر للقضية الفلسطينية حتي يتم حلها نهائيا وإقامة دولة فلسطينية مستقلة مع رفضه التام بتهجير سكان قطاع غزة والضفة الغربية الي مصر أو الاردن .

ودعا " محافظ الدقهلية" جميع أبناء الدقهلية للمشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لنظهر للعالم مدي وعي الشعب المصري وحبه لوطنه من أجل الحفاظ علي امنه واستقراره ، مشيراً إلي أن المشاركة في الإنتخابات الرئاسية هو واجب وطني علينا جميعاً تجاه وطننا.

والجدير بالذكر أن حجم المساعدات التي قدمتها مصر وفقا لآخر الإحصاءات الرسمية ما يقرب من ( 18 ) الف طن من المساعدات وتشمل المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود ومواد إغاثة بالإضافة إلي ( 1,849 ) شاحنة مواد غذائية تبرع من المجتمع المدني بمصر , و (18)سيارة إسعاف والعديد من الخيام ، بالإضافة إلي وصول واستقبال العديد من المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية ، كما تم تجهيز أكثر من (30) ألف من الأطقم الطبية لخدمة أهالينا المصابين من قطاع غزة .

والجدير بالذكر أن برنامج الحفل تضمن إلقاء كلمة للدكتور محمد عبدالعظيم نائب رئيس الجامعة حول القضية الفلسطينية ، وكلمة للدكتور ابراهيم عبدالله وكيل كلية حقوق المنصوره عن أهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة وكيف أن العالم يراقب وينتظر هذه الانتخابات للتأكد من وعي الشعب المصري ، وكلمة للمهندس محمد سامي منسق عام مبادرة حياة كريمة بالدقهلية عن دور مؤسسة حياة كريمة وما قدمته لاهالينا في الريف من خدمات ومبادرات متنوعة

بالإضافة إلي كلمة الكاتب الصحفي حازم نصر عن القضية الفلسطينية وما قدمته مصر علي طول تاريخ القضية الفلسطينية ، وكلمة لوكيل وزارة الأوقاف وممثلي الكنيسة عن القضية الفلسطينية وعن الأهمية الدينية في المشاركة في الإنتخابات الرئاسية والعمل علي استقرار المجتمع .