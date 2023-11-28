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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مبابي يقود تشكيل باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، عن تشكيل مواجهة نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

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وتلقى باريس سان جيرمان خسارة كبيرة من نيوكاسل برباعية مقابل هدف واحد، والتي شهدت تألق لاعبي الفريق الإنجليزي.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل

يقود الدولي الفرنسي كيليان مبابي تشكيل البي أس جي، حيث جاء تشكيل الفريق العاصمي كالتالي:

حارس المرمى: دوناروما.

الدفاع: أشرف حكيمي، دانيلو، سكرينار، هيرنانديز.

الوسط: لي، أوجارتي، فابيان رويز.

خط الهجوم: كيليان مبابي، كولو مواني، ديمبيلي.

ترتيب مجموعة باريس ونيوكاسل

يتصدر بوروسيا دورتموند ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي باريس سان جيرمان في الوصافة بـ 6 نقاط.

فيما يحل إي سي ميلان الإيطالي في المركز الثالث بـ 5 نقاط، ونيوكاسل يونايتد في المركز الرابع والأخير بـ 4 نقاط.

 

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