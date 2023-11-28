كيف واجهت دل تكنولوجيز تحديات الدولار.. طارق هيبة يجيب

قال المهندس طارق هيبة المدير العام لشركة دل تكنولوجيز فى مصر وليبيا، إنه رغم تأثر السوق بأكمله بالأحداث الاقتصادية الراهنة، إلا أن الحصة السوقية للشركة في مصر لم تتراجع بل تقدمت أيضاً خلال الفترة الراهنة.

وأضاف على هامش المشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT2023، أن الشركة تحاول تقليل أسعارها قليلاً بما يغطي مشاكل ارتفاع أسعار الدولار بحيث لا تلقي بظلالها كاملة على المستهلكين، وتحاول الشركة مساعدة شركائها ووكلائها لتعويض وعلاج أي مشاكل، كما تعمل مع بعض الشركاء لكي يكونوا مؤهلين للتعامل على الخدمات الخاصة بالشركة بهدف تقديم الخدمات من خلال شركاء محليين توفيراً لخروج العملة الصعبة من السوق المصري.

وأكد أن السوق المصري بأكمله تأثر بمبيعات التكنولوجيا بسبب الأسعار وأزمة الدولار بينما الأمر لا يتعلق بالسوق المصري فقط حيث تأثرت المبيعات التكنولوجية على مستوى العالم بأكمله بسبب مشاكل التضخم العالمي والنزاعات السياسية في أوروبا والتي أثرت على المنطقة بأكملها.

وعن استراتيجية الشركة كشف المهندس طارق هيبة، أن الشركة وضعت 5 آليات لمواجهة التحديات، وأن الجزء الملموس من أعمال دل تكنولوجيز يتمثل في الأجهزة الأكثر اعتمادية وأكثر استمرارية وأكثر توافقاً مع تطور التكنولوجيات المستمر، كما تقدم الكثير من الخدمات في مقدمتها الأمن السيبراني لأن الهجمات السيبرانية لن تتوقف بل سوف تتزايد على مستوى العالم وتحدث الهجمات كل دقيقة والهدف هو منع تلك الهجمات ثم معالجة أثارها بإعادة البيانات وإعادة السيطرة من جديد وهو ما تقوم به شركة دل تكنولوجيز.

وأضاف أن الشركة تقدم حالياً تكنولوجيا تسمى "زيرو تراست" التي لا تسمح بالمرور إلا لمن يتم الثقة فيهم فقط، والثقة تعتبر صفرية في الجميع حتى يتم إثبات عكس ذلك، بالإضافة إلى حلول استعادة البيانات أيضاً.