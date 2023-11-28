طائرة الأهلي يفوز على الشمس بالدوري

تمكن الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي من تحقيق انتصارًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الشمس، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة النادي بمقر الجزيرة، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

كان فريق «رجال طائرة الأهلي» قد في الشوط الأول بنتيجة ٢٥-١١، ثم تفوق في الشوط الثاني بنتيجة ٢٥-١٩، قبل أن ينهي الشوط الثالث متقدمًا بنتيجة ٢٥-٢٣، ليواصل الفريق سلسلة الانتصارات التي يحققها في البطولة.

وشهدت مجريات المباراة مشاركة اللاعب سيف عابد، لاعب الفريق في المباراة بعدما تخلص من الإصابة وشارك في التدريب أمس بشكل كامل.

وكان فريق «رجال طائرة بالأهلي» قد فاز في المباراة الماضية على الترسانة بنتيجة 3-0، ضمن منافسات بطولة الدوري.