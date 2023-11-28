متخصص بالشأن الأمريكي: الجمعيات التابعة للاحتلال تسيطر على الإدارة الأمريكية

قال الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، أن الجمعيات التابعة للاحتلال هي التي تسيطر على الإدارة الأمريكية، مشددًا على أن الشعوب الغربية وخاصة في الولايات المتحدة بدأت ترى بوضوح سياسات الإدارة الأمريكية في التمويل الأعمي للكيان الصهيوني.

الإدارة الأمريكية

وأضاف “شرقاوي”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" للإعلامي مصطفى شردي، والمذاع على فضائية “الحياة”، أن الاحتلال الإسرائيلي لهم القدرة على السيطرة الإعلامية، متابعًا: “الاحتلال الإسرائيلي لديه أذرع في كل وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأشار إلى أن الشعب الأمريكي أصبح على دراية بما يحدث في غزة، وهذا لم يكن يحدث في السابق، الأمر الذي نشاهده في كثرة المظاهرات بالشوارع الأمريكية، موضحًا أن الرأي العام الأمريكي بدأ يتحول.

وأكد د. ماك شرقاوي، المحلل السياسي المتخصص في الشان الأمريكي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيطيل أمد الحرب في غزة لأبعد نقطة، وذلك بسبب التفاف الإسرائليين حوله بسبب الحرب، مشددًا على أن نتنياهو يعمل بفكر أمريكي ويصنع قضية ويخلق عدو حتى يلتف حوله الجميع.



وأضاف أن ما يفعله نتنياهو من استفزازات لحزب الله في الشمال واستفزازات أخرى لإيران وضرب مطار دمشق لأكثر من مرة، فهو بكل هذه التحركات هو يدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدخول في حرب إقليمية حتى يطول أمد الحرب.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 160 عملية عسكرية ضد القوات الأمريكية والمصالح الأمريكية في العراق وسوريا، وما يقوم به الحوثيين الفترة الحالية من استهداف للسفن التابعة للاحتلال هو من أجل حرب إقليمية في المنطقة، مشددًا على أن جميعهم وكلاء لإسرائيل في المنطقة.

وتابع: "نتنياهو يدفع الولايات المتحدة الأمريكية لحرب إقليمية.. يضع بايدن في أزمة جديدة بسبب حرب غزة".