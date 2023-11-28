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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ميقاتي يبحث إمكانية زيادة ساعات التغذية الكهربائية بلبنان

ميقاتي
ميقاتي

 

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مع المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك وضع الكهرباء وإمكانية زيادة ساعات التغذية والتي يصل متوسطها حاليا نحو 4 ساعات يوميا.

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ميقاتي: اليونيفيل تعمل قدر المستطاع للحيلولة دون تفاقم الصدام العسكري القائم عبرالحدود الجنوبية

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نجيب ميقاتي: الأولوية لإنهاء الفراغ الرئاسى في لبنان

جاء ذلك خلال لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال مع مدير مؤسسة كهرباء ئبنان اليوم الثلاثاء في مقر الحكومة اللبنانية.

على صعيد متصل، عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا مع رئيس هيئة الشراء العام جان العليّة والامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، وذلك لبحث تطبيق قانون الشراء العام على مناقصات الهيئة العليا للاغاثة لمزيد من الشفافية، اضافة الى الوضع الاداري لهيئة الشراء العام لكي تتمكن من القيام بمهامها.

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