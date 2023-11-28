ندوة بصحة الدقهلية عن " لا للعنف ضد المرأة "

عقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ندوه تثقيفيه مجتمعيه بديوان مديريه الشؤون الصحيه بالدقهليه للتعريف بالعنف وتاثيره على الصحه والاسره والمجتمع وكيفيه تعاون جميع قطاعات الدوله في تقديم الدعم المجتمعي لمناهضه العنف خاصه ضد المرأة .



تمت الندوه بحضور الدكتور صفوت نظير وكيل وزاره الاوقاف والدكتور محمد رشوان وكيل وزاره الازهر و القمص لوقا بشري كاتدرائيه المنصورة والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزاره التضامن والدكتوره ايناس عبد الحليم عضو مجلس النواب والدكتوره امال عبد الحي مدير الاداره العامه لرعايه الامومه والطفوله بالوزاره والدكتوره ساره يونس مسؤول برنامج العنف ضد المرأة بالوزاره و الدكتوره غاده القنيشي وكيل كليه الطب جامعه المنصوره والدكتوره سحر عبد العزيز الدكروري استاذ الطب الشرعي بكليه الطب وعضو المجلس القومي للمراه و هبه البيلي مسؤول ملف المرأة بالمحافظه وهناء مسعد مدير حماية الطفل بالمحافظة والدكتورة أمينة أمين المجلس القومي للمرأة والدكتورة ايمان سلامة مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة وجميع قيادات المديرية.



بدات الندوة بقراءه ما تيسر من القران الكريم مع القارئ الطبيب احمد الدمرداش والقى وكيل الوزارة و الحضور كلمتهم في كيفية التعامل مع حالات العنف ضد المرأة ومدى تأثيرها على الأسرة والمجتمع ثم تناولت الندوه نظره عامه عن العنف ودور القطاع الطبي والخدمات المقدمه للناجيات من العنف ونظم الاحالة.

جاء ذلك في اطار جهود وزاره الصحه والسكان لمناهضه العنف القائم على النوع الاجتماعي لفعاليات 16 يوم العالمي لمناهضه العنف وذلك في الفتره من 25/11/2023 حتى 10/12/2023 وتحت رعايه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه وبالتعاون مع منظمه الصحه العالميه وصندوق الامم المتحده للسكان.