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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

حشد كبير في ميلانو من أجل مصر دعم وتأييد للانتخابات الرئاسية المقبلة

مؤتمر المصريين بايطاليا
مؤتمر المصريين بايطاليا

أعلن رؤساء الجمعيات والاتحادات في ميلانو الاصطفاف خلف القيادة السياسية واختيار الرئيس للمرحلة المقبلة، وذلك في لقاء متميز وحشد كبير هو الفريد من نوعه.

ونظمت أمس امانة المصريين في الخارج بحزب حماة الوطن بالتعاون مع امانة التنمية والتواصل مع المستثمرين،  نظمت مؤتمرا جماهيريا بمدينة ميلانو الايطالية.

 
جاء ذلك بمشاركة اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، وكيل اول لجنة الأمن القومي بمجلس الشيوخ، والذي اشاد  بنشاط الجمعيات والكيانات المنظمة لهذا المؤتمر، معلنا حرصه على دفع جميع المصريين في ميلانو للمشاركة الايجابية في العرس الانتخابي، والذي سوف يبدأ أيام 1 و 2  و 3 . دبسمبر.

 

و يؤكد اللواء طارق نصير في كلمته التى القاها أمس بمؤتمر دعم مصر في ميلانو على ضرورة المشاركة الانتخابية والحشد الكبير والمشرف للمصريين في ايطاليا، من اجل اختيار الرئيس للمرحلة القادمة، في ظل احداث عصيبة ومتوالية.


وعلى صعيد الاحداث الأخيرة بالمنطقة، أكد على إن القيادة السياسية المصرية تلعب دورًا كبيرًا من أجل القضية الفلسطينية باعتبارها أمن قومي لمصر، وتلعب دورا كبيرا وهاما لاعادة الامن والاستقرار بالمنطقة .

وأضاف اللواء نصير أثناء كلمته في المؤتمر الجماهيري المنعقد بمدينة ميلانو الإيطالية، أن حزب حماة الوطن يولي أهتماما كبيرا للمصريين في الخارج باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من الوطن.

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