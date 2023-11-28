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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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د. عبدالسند يمامة يدعو المصريين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية ويكشف محاور برنامجه الانتخابي (فيديو)

المرشح الرئاسي د.
المرشح الرئاسي د. عبدالسند يمامة

دعا المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة،  الشعب المصري إلى المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية، مؤكدًا أنه استحقاق عظيم من أجل مستقبل مصر، موضحًا أن هذا الحدث هو التزام دستوري نص قانون الأحزاب والحقوق والحريات السياسية أنه التزام قانوني".

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البحيرة تواصل تعليق لافتات المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة

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قراءة فى البرنامج الانتخابى للدكتور عبدالسند يمامة

 

وقال عبدالسند يمامة في كلمة له عرضتها قناة “ إكسترا نيوز”، مساء اليوم الثلاثاء: "لدينا رؤية كاملة للنهوض بمصر، وحل مشاكلها وتفاصيل شاركنا فيها مع نخبة مختارة من الأساتذة من أعضاء في حزب الوفد وخارج الحزب، ونترك لكم حرية وحسن الاختيار، والتوجه لصندوق الانتخاب ليس من أجل منظره أو يقول للرأي العام العالمي هناك إقبال على صندوق الانتخاب، الإقبال على صندوق الانتخاب هو من أجل انتخاب الوطن

وتابع عبدالسند يمامة:" أعرض إليكم وبإيجاز محاور برنامجنا الإصلاحي والسياسي للحزب، محاور البرنامج تتلخص في محور سياسي ومحور اقتصادي ومحور يتعلق بالسياسة الخارجية وتحت كل محور كثير من الموضوعات التي شارك بها مجموعة من الوفديين ومن الخبراء المصريين خارج حزب الوفد".

وأردف :" محورنا السياسي يبدأ بإصلاح التعليم، وقدمنا اقتراحا وبرنامجا للحل، ثم المسألة الثانية تتعلق بالإصلاح التشريعي وهي مسألة تتعلق بسيادة القانون والحقوق والحريات، وأهم إصلاح تشريعي كان في برنامجنا استقلال القضاء ثم في إعادة التوازن ما بين السلطات خاصة السلطتين التنفيذية والتشريعية، واستقلال القضاء والعودة إلى دستور 2014".

 

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