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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ بالوفد غدًا| الجمعة.. مؤتمر جماهيري حاشد للدكتور عبدالسند يمامة في القاهرة

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الأربعاء، الكثير من الموضوعات المهمة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “الجمعة.. مؤتمر جماهيري حاشد للدكتور عبدالسند يمامة في القاهرة”.

اقرأ في عدد الوفد غدًا الأربعاء

ويتضمن العدد العديد من الموضوعات الأخرى:

  • انطلاق السباق الرئاسي في الخارج خلال ساعات 
  • تجهيزات واسعة في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة 
  • رئيس الوفد: تمديد الهدنة في غزة قرار صائب
  • يجب على المجتمع الدولي إعادة حساباته لإقرار إقامة الدولة الفلسطينية
  • الجهود المبذولة تجاه الملف الفلسطيني يشهد لها الجميع
  • تمديد وقف إطلاق النار في غزة يومين بجهود مصرية وقطرية
  • حزمة حوافز لتشجيع الاستثمار.. و"الوصايا العشر" لزيادة النمر
  • د. وجدي زين الدين يكتب: نجاح مصري جديد

 

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