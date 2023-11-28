اقرأ بالوفد غدًا| الجمعة.. مؤتمر جماهيري حاشد للدكتور عبدالسند يمامة في القاهرة

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الأربعاء، الكثير من الموضوعات المهمة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “الجمعة.. مؤتمر جماهيري حاشد للدكتور عبدالسند يمامة في القاهرة”.

اقرأ في عدد الوفد غدًا الأربعاء

ويتضمن العدد العديد من الموضوعات الأخرى: