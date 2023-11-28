اقرأ بالوفد غدًا| الجمعة.. مؤتمر جماهيري حاشد للدكتور عبدالسند يمامة في القاهرة
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الأربعاء، الكثير من الموضوعات المهمة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “الجمعة.. مؤتمر جماهيري حاشد للدكتور عبدالسند يمامة في القاهرة”.
اقرأ في عدد الوفد غدًا الأربعاء
ويتضمن العدد العديد من الموضوعات الأخرى:
- انطلاق السباق الرئاسي في الخارج خلال ساعات
- تجهيزات واسعة في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة
- رئيس الوفد: تمديد الهدنة في غزة قرار صائب
- يجب على المجتمع الدولي إعادة حساباته لإقرار إقامة الدولة الفلسطينية
- الجهود المبذولة تجاه الملف الفلسطيني يشهد لها الجميع
- تمديد وقف إطلاق النار في غزة يومين بجهود مصرية وقطرية
- حزمة حوافز لتشجيع الاستثمار.. و"الوصايا العشر" لزيادة النمر
- د. وجدي زين الدين يكتب: نجاح مصري جديد