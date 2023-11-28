لقاء جماهيرى لاستقبال شكاوى المواطنين بمركز المحلة

عقدت اليوم رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى برئاسة اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى جلسة لقاء جماهيري لتلقي شكاوى المواطنين بحضور المهندس محمد السباعى نائب رئيس المدينة و المحاسب السعيد الصياد سكرتير ديوان رئاسة مركز المحلة

وقد تم خلال اللقاء تلقي عدد من الشكاوى حيث تم بحث شكوى أحد المواطنين من قرية منشأة الأمراء بخصوص إجراءات أحد المساجد بالقرية و تضرر مواطن بقرية سامول من تواجد نواتج التطهير داخل الكتلة السكنية و وجود أشجار تحجب الرؤيا بالقرية و كذلك طالب أحد المواطنين بقرية الإنشا الحديثة بإزالة غرفة مخالفة بالبلوك مخالفة لشروط التصالح و طالب أحد المواطنين بسرعة استكمال إجراءات ترخيص الكشك الخاص به

يذكر أنه قد شارك فى اللقاء الأستاذ فكرى عبد المغنى رئيس الوحدة المحلية لبشبيش و الأستاذ رضا الشناوى مسئول اللقاء الجماهيرى بخدمة المواطنين

و قد أكد رئيس المدينة أن رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى قد أعلنت عن تنفيذ لقاء جماهيري لتلقي شكاوى المواطنين يوم الثلاثاء من كل اسبوع في الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات برئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى كما أضاف أن إدارة خدمة المواطنين تقوم باستقبال شكاوى المواطنين و إعدادها لجلسة الثلاثاء من كل أسبوع .