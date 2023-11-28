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د. عبدالسند يمامة يدعو المصريين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية ويكشف محاور برنامجه الانتخابي (فيديو)
الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أستاذ بأكاديمية الشرطة: الانتخابات هذه المرة لها وضع خاص 

الدكتور طارق خضر،
الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة

طالب الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، المصريين بالخارج بالمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية، مشددًا إلأى أنه آلية التصويت في الانتخابات تتم من خلال الدخول على موقع الهيئة العامة للانتخابات لمعرفة اللجنة الانتخابية، موضحًا أن الهيئة العامة للانتخابات كان لها فكر جيد في اختيار هذه الأيام للانتخابات بالخارج، إذ أنه عطلة نهاية الأسبوع وليس هناك حجة لعدم المشاركة في الانتخابات.

المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية

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ونوه أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، خلال استضافته ببرنامج "السفيرة عزيزة" والمذاع على فضائية "دي أم سي"، بأنه يتم التوجه إلى لجنة الانتخابات بالرقم القومي أو الباسبور أن يكون ساريًا وبه بطاقة الرقم القومي.

 

وأشار إلى أنه في الخارج يوجد 13 مليون مصري ويحق لـ75% منهم التصويت في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن السعودية أكبر بلد يضم مصريين يصل عددهم إلى 3 ملايين، مؤكدًا أن نسب المشاركة في الانتخابات السابقة كانت هاشة جدًا سواء في انتخابات 2014 أو 2018.

وأوضح أن هناك حس مجتمعي ووطني وهذه الانتخابات لها وضع خاص لأنها تأتي بالتزامن مع ظروف عالمية وقليمية صعبة جدًا، مشددًا على أن مصر هي التي تريد الأزمة في فلسطين من الهدنة أو إدارة ملف الأسرى، وهو الذي يتسبب في أن يكون هناك اصفاف وطني للجميع والإدلاء بالصوت في الانتخابات.

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