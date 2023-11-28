الداخلية تطارد حائزي الأسلحة النارية والبيضاء وتضبط 116 قضية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين



وأسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (116قطعة سلاح نارى بحوزة 97 متهم).. وذلك على النحو التالى :رشاش.(6) بنادق آلية .(18) بندقية خرطوش.(5) طبنجات .(86) فرد محلى .(111) طلقة مختلفة الأعيرة .(10) خزن متنوعة.(199) قطعة سلاح أبيض .( 190 جرام).كمية من مخدر البودر وزنت (90جرام).عدد (590) قرص مخدر.



يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

قررت النيابة العامة دفن جثة عامل قتل برصاص أحد المزارعين، بسبب خلافات مالية بينهما بأسيوط، بعد الانتهاء من إعداد تقرير التشريح.

كما أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت من رجال المباحث سرعة التحريات مع المتهم والواقعة للوقوف على ملابساتها واستكمال التحقيقات.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط بلاغاً بالعثور على جثة عامل من سكان مركز الفتح بأسيوط مصاباً بطلق ناري في الصدر بأرض زراعية بمركز الفتح بأسيوط.

وتبين خلال التحقيقات أن فلاحاً من ذوي السوابق العدلية، مقيم بمركز الفتح بأسيوط أطلق النار على المجني عليه من سلاح كان بحوزته، ما أدى إلى إصابته بجراح كلفته حياته، على خلفية خلافات. . اقتصادي. بينهم.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم المذكور وبحوزته السلاح المستخدم بندقية آلية وخزنة وعدة طلقات وبمواجهته اعترف بارتكاب الفعل ذاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تقوم بالتحقيق.

وفي تفاصيل الحادثة، أفادت الجهات التحقيق أن الجثة عُثر عليها في إحدى مزارع مركز الفتح بأسيوط ، حيث تم تحريز المكان وإبلاغ الجهات المختصة لبدء التحقيقات. وفي ضوء التحقيقات الأولية، تبين أن الضحية والجاني كانا يعملان سويًا في المزرعة، وكانت بينهما خلافات مالية تفاقمت مؤخرًا.



وقد تمكنت الشرطة من القبض على المتهم واعترف بأنه قام بإطلاق النار على العامل بعد نشوب خلافات مالية بينهما، تطورت إلى نقاش حاد بينهما في يوم الحادثة. وأشار المتهم إلى أنه فقد أعصابه ولم يكن يتحمل ضغوط الخلاف الدائر بينهما، مما دفعه إلى اللجوء إلى العنف.

تمت إحالة الجثة إلى مشرحة المستشفى لإجراء التشريح الطبي وتحديد أسباب الوفاة. وبعد استكمال التقرير التشريحي، تم دفن الجثة وتسليمها إلى ذوي الفقيد لإتمام إجراءات الدفن والتشييع.