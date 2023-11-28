صحة البحيرة تناقش الإستعداد للإنتخابات الرئاسية القادمة

ترأس الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اجتماعًا تحضيريًا للإستعداد للإنتخابات الرئاسية القادمة بمحافظة البحيرة

وأكد على رفع درجة الإستعداد القصوى لتجهيز المقار الإنتخابية ، وتفعيل غرف عمليات لمتابعة سير العملية الإنتخابية والتأهب لمواجهة أى طارئ والتنسيق مع كافة الجهات لمتابعة إجراءات تعقيم المقار الإنتخابية ، ورفع درجة الإستعداد القصوى بالمستشفيات والتأكد من توافر مخزون إستراتيجي من الأدوية، والتنسيق مع هيئة الإسعاف للدفع بسيارات الإسعاف المجهزة على الطرق والمحاور الرئيسية و مناطق التجمعات ، كذلك تواجد العيادات المتنقلة المجهزة لأى طوارئ.

وأضاف أنه سيتم انعقاد لجنة الأزمات بديوان عام المديرية لمتابعة خطة التأمين الطبي لأى طوارئ خلال فترة إجراء الإنتخابات الرئاسية...

مشيرا إلي أنه سيتم التواصل على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بكافة الإدارات الصحية والمستشفيات لمتابعة العملية الإنتخابية أولا بأول ، والتنسيق بين كافة الجهات لنجاح وانتظام سير عملية الإقتراع .

وخلال الإجتماع أكد جميعة على أهمية المشاركة بالرأي وبحرية في الإستحقاق الدستوري القادم وانتخاب رئيس لجمهورية مصر العربية .وأهمية الظهور بالمظهر المشرف واللائق خلال هذا الحدث الذي تنتظره مصر والعالم ، وأن يكون الجميع على قدر المسئولية والإيجابية من أجل مصرنا الحبيبة.

وتحدث عن التهديدات المستمرة التى تواجه الوطن وأن مصر ستبقى مقبرة للغزاة والمعتدين لأنها كنانة الله فى الأرض .

وطالب الجميع بالعمل على الحفاظ على مصرنا الحبيبة ، وإرسال رسالة للعالم أجمع بأننا فى ترابط إلى يوم الدين وأن مصر لن تقع رغم مايحيط بها من مكائد ودسائس مستمرة .

وأوضح أن الدولة تكفلت بحياه كريمة للمواطنين وأن المبادرات الرئاسية المختلفة أحدثت الفارق فى صحة المواطنين وخاصة مبادرة القضاء على فيروس سي .

وأن مبادرة قوائم الإنتظار شهدت ٦٥٠٠٠ ألف إجراء منهم ٥٥٠٠٠ ألف عملية جراحية كبرى ذات مهارة كعمليات تركيب المفاصل أو قساطر القلب والقلب المفتوح ، كذلك عمليات زراعة قوقعة وزراعة الكبد والكلى ، وأن جميع تلك العمليات تكفلت بها الدولة لصالح مواطنيها .