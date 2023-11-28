الكشف على 1463 حالة فى القافلة الطبية بالقصاصين ضمن "حياة كريمة"

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بمركز شباب السويدات، والتي استهدفت أهالي مركز ومدينة القصاصين، وذلك على مدار يومي الاثنين والثلاثاء ٢٧ و٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣، حيث استقبلت القافلة ١٤٦٣ حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبه أشار الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت ٦ تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية تضم ٨٠ صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

مؤكدة أنه تم استقبال عدد ٤٥٩ مواطنًا بعيادة الباطنة و٦٨ مواطنًا بالجراحة و١٠١ سيدةً بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ٦٢ سيدةً، بالإضافة إلى استقبال عدد ٥٧١ حالةً بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد ٧٦ حالةً، بينما استقبلت عيادة المسالك عدد ٥٦ حالة، كما استقبلت عيادة الأسنان عدد ٧٠ حالة.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.