11 قتيلا في حادث منجم للبلاتين بجنوب أفريقيا

قالت شركة إمبالا بلاتينيوم المالكة للمنجم، اليوم الثلاثاء، إن 11 شخصا لقوا حتفهم في حادث بمنجم للبلاتين في جنوب أفريقيا، عندما سقط المصعد أثناء قيامه برفع العمال في نهاية يومهم.

وأضاف يوهان ثيرون، متحدث باسم الشركة التعدين، أن 86 موظفا كانوا واقفين في المصعد، ولقي 11 منهم حتفهم ونقل الآخرون إلى المستشفيات"، مضيفا أن بعضهم أصيب بجروح خطيرة.

وأوضح ثيرون، أن في هذا المنجم الذي يبلغ عمقه 1000 متر، على بعد حوالي 150 كيلومترًا شمال غرب جوهانسبرج، قام المصعد بنقل عمال المناجم من القاع وتوقف عدة مرات في الطريق إلى الأعلى، لجمع عمال المناجم في نهاية نوبة عملهم"، قبل وقت قصير من الساعة 5:00 صباحًا مساءً.

وأضاف أنه في المحطة الثالثة "بدأ فجأة في التراجع"، موضحا أن النظام أصبح آليا.

حاول أحد العمال "تطبيق بروتوكولات الطوارئ" لكن المصعد استمر في النزول ولم يتوقف إلا عند القاع، عندما ارتفع ثقل الموازنة إلى السطح ثم "علق بالرافعات"، مما تسبب في "توقف مفاجئ".

وأشار إلي أن المتحدث البعض مات والبعض الآخر أصيب بجروح خطيرة ونجا آخرون بخدوش، مضيفا أن العديد من المصابين أصيبوا بكسور في الكاحلين والساقين.

ولفت إلي أن شركة إمبالا بلاتينيوم إن عملية الإنقاذ اكتملت، مضيفة أنها "دمرت" بسبب الحادث المميت وأن جميع العمليات في المنجم تم تعليقها يوم الثلاثاء. وقد تم فتح تحقيق.

وأشارت نيكو مولر، الرئيس التنفيذي لشركة إمبالا بلاتينيوم (إمبلاتس)، في بيان: "قلوبنا مثقلة بالأرواح التي فقدت وعلى المتضررين من هذا الحادث المدمر".

"نشعر بصدمة وحزن عميقين لفقدان زملائنا ونحن بصدد ضمان الاتصال بجميع أقاربنا".

وتعد جنوب أفريقيا، الغنية بالمعادن، أكبر منتج للبلاتين في العالم. وتتكرر الحوادث المميتة التي يتعرض لها عمال المناجم في البلاد، التي تمتلك أعمق مناجم في العالم، وهي مصدر رئيسي للذهب والماس والفحم والمواد الخام الأخرى.

وتنتشر في منطقة جوهانسبرج، التي لا تزال تضم العديد من مناجم الذهب والبلاتين النشطة، أكوام الخبث والأعمدة والخنادق العميقة التي خلفتها أجيال من عمال المناجم، الذين أدى وصولهم خلال حمى الذهب في ثمانينيات القرن التاسع عشر إلى ولادة المدينة.