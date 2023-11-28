الداخلية تداهم أوكار المخدرات بالمحافظات

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، ومروجي المواد المخدرة، وإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين.



وأسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (248) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (272) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (110,470 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (36,650 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,190 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيدرو وزنت (11كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت ( 4,400 كيلو جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 1,450 كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت ( 1,180 كيلو جرام).كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 190 جرام).كمية من مخدر البودر وزنت (90جرام).عدد (590) قرص مخدر.



يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أنهت سيدة حياتها في منطقة المنيرة الغربية بالجيزة؛ لمعاناتها من مرض نفسي، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

تلقت غرفة إدارة شرطة النجدة بلاغا بالعثور على جثة سيدة في العقد منتصف العقد الرابع من العمر بدائرة قسم المنيرة الغربية.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، بالفحص والمعاينة، تبين أن المتوفية تدعى "ماريان.م." 35 سنة، تعاني من مرض نفسي وتناولت حبة الغلال السامة لتنهي حياتها، وعدم وجود شبهة جنائية.

تم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ابن القنصل.. 10 سنوات سجن تكتب نهاية مزور سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج في حكمها الصادر اليوم، متهم تقمص دور ابن القنصل في سوهاج وزور المستندات الرسمية لبيعها على عملاءه بالسجن المشدد 10 سنوات.



وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة اشتراكه وآخر مجهول فى تزوير محرر رسمى وهو شهادة التخرج منسوب صدورها إلى كلية التمريض بأن قاما باصطناعها على خلاف الحقيقة ومزيلة ببيانات منسوبة للعاملين ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، وذلك لتقديمه إلى مصلحة الأحوال المدنية بسوهاج.

وعقب انتهاء تحقيقات النيابة تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.