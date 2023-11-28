أحمد ماجد في ضيافة الصالون الثقافي "صدق حلمك" بقصر ثقافة الزقازيق

استضاف الصالون الثقافي "صدق حلمك" بقصر ثقافة الزقازيق، الفنان الشاب أحمد ماجد، خريج المسرح الجامعي ومسرح الثقافة الجماهيرية بالشرقية، وذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

الحلم يلزمه إيمان

أدار الصالون الشاعر أحمد سامي خاطر مدير عام ثقافة الشرقية، الذي أكد على أن الحلم يلزمه إيمان، وسعي وجهد وتحدي ومغامرة وإيمان بالموهبة وصقله بالاطلاع والدراسة، هنا نصدق الحلم فيتحقق.

وحرص أحمد ماجد على تقديم الشكر والثناء لإدارة الفرع وقصر الثقافة بالزقازيق لأنه كان نقطة انطلاقه للتمثيل والنجومية، وأثنى على التنظيم والحضور والجمهور، وتحدث عن أول أدواره فى الدراما فى مشهد بسيط بمسلسل الإمام الغزالي أمام الفنان محمد رياض، وأوضح أنه تم تكريمه فى كثير من الأماكن والاحتفالات ولكن تكريمه ومجيئه لقصر ثقافة الزقازيق تكريم مهم ومن نوع آخر لأنه وسط معلميه وأهله وأصدقائه، وسرد دوره فى مسلسل "صوت وصورة" وأشار إلى صديقه حسام الشرقاوي ومساعدته في تجسيد شخصيته فى المسلسل، وبختام اللقاء تم إهداء درع تذكاري للفنان أحمد ماجد، والتقاط الصور التذكارية.

وعلى صعيد آخر شهدت مواقع الفرع عددا من الورش الفنية لبيت ثقافة أبو حماد بالتعاون مع مدرسة الصوة الابتدائية، ومكتبة الصنافين ومكتبة صفط زريق، وقام التلاميذ برسم صور شخصيات كارتونية وصور أشجار ونباتات وصور الحياة البحرية باستخدام الألوان الخشبية والفلومستر والألوان المائية.

وفي الجانب الثقافي لأنشطة الفرع المنفذة ضمن برنامج إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، عقد بيت ثقافة شنبارة الميمونة محاضرة بعنوان "الأمانة وأهميتها للفرد والمجتمع" بمعهد فتيات شنبارة الميمونة الإعدادي الثانوي، تحدث بها الشيخ جمال سعيد أبو اليزيد، عن مفهوم الأمانة والصفات الأخرى التي تندرج تحتها كالإخلاص والوفاء بالعهد والحفاظ على ممتلكات الغير، كما أشار لدورها الكبير في المجتمع.