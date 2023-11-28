صحة سوهاج تنظم اليوم العلمي الثاني للعلاج الطبيعي
تحت رعاية الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج نظمت إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة بسوهاج بقيادة الدكتورة كلارا كامل مسعود مدير الإدارة والدكتور إسلام عز الدين و الدكتور مينا اكرام نائبي مدير الإدارة اليوم العلمي الثاني لها والخاص بتأهيل مرضى الكلي وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية و الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي والدكتور أيمن مكرم مدير إدارة الكلي و الدكتورة كلارا كامل مدير إدارة العلاج الطبيعي وبحضور الدكتور أحمد فوزي نقيب أطباء سوهاج و الدكتور محمد إسماعيل ممثلا عن نقابة العلاج الطبيعي .
وتناول المؤتمر كل ما هو جديد في مجال العلاج الطبيعي وخاصة برامج تأهيل مرضي الكلي وأهمية العلاج الطبيعي بالنسبة لهم ، كما تم خلال المؤتمر عرض عملي مفصل . وكذلك محاضرة هامة للدكتورة أماني محمد حسانين استشاري الكلي و محاضرة الدكتور مينا مجدي أخصائي العلاج الطبيعي . و ايضا تم تناول دور التغذية العلاجية و ناقشتها الدكتورة كريستين سمير يس و تطرقت الي أهم النظم الغذائية لمرضي الكلي .
ومن جانبه اوضح الدكتور أحمد ابوهاشم مدي أهمية ممارسي العلاج الطبيعي في المنظومة الصحية منوهاً الي أن العلاج الطبيعي أصبح تخصصا هاما لجميع المرضي سواء مرضي العظام او الكلي و مرضى سوء التغذية و ايضا لذوي الاحتياجات الخاصة وأصبح من التخصصات الطبية الهامة والضرورية في المجال الطبي لافتاً الي التطور الدائم و المستمر لهذا التخصص .
وفي السياق قام وكيل وزارة الصحة بتكريم عدد من رؤساء أقسام العلاج الطبيعي بالمستشفيات و عدد من الحضور و اهدا لهم دروع التميز و التفوق لجهودهم في خدمة المرضي.