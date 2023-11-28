قرية مير بالقوصية تكرم طالبه لحفظها القرآن الكريم كاملاً

احتفل أهالي قرية مير بمركز القوصية في محافظة أسيوط بإكمال الطالبة إيمان عبد الحفيظ صابر عبد الرحمن حفظها الكامل للقرآن الكريم.

كانت هذه الاحتفالية يومًا مشرقًا في القرية تعبيرًا عن الفخر والاعتزاز لهذا الإنجاز العظيم، وقد جرت في شوارع القرية وسط أجواء مليئة بالسعادة والبهجة.

في الظهيرة، تجمعت العائلة والأصدقاء والجيران لتهنئة إيمان بمناسبة إتمامها حفظ القرآن الكريم، و تتألق بزيها الرسمي إيمان ، وهي تتسلق حصانًا جميلًا، تحاط بالأشخاص الأعزاء لها في القرية. كان الجميع متحمسين ومليئين بالفخر والسرور بشهادة إيمان بتحقيق هذه الإنجاز الرائع.

رافقت التكبيرات والتهاني التي انطلقت في القرية استعدادًا للحفل. قامت المجموعة الموسيقية المحلية بتشجيع الحشد وإضفاء جو من الفرح والمرح على المناسبة. تصاعدت الألعاب النارية في السماء، معلنة بداية الاحتفالية.

إيمان عبد الحفيظ صابر عبد الرحمن

في مشهد رائع، تجوب إيمان القرية مع الحصان الذي يبدو فخورًا بحملها على ظهره. يرافقهم عربة زينتها الألوان والزهور، تعكس جمالًا يضاهي جمال الإنجاز الذي حققته إيمان.

توقف الاحتفال عند مسجد القرية، حيث أدت إيمان قراءة بعض الآيات القرآنية بروح إلهية وتأثير عميق على الحضور. كانت لحظة تجلي وتأمل في نعمة الله على إيمان وعلى الجميع بحفظ كتابه الكريم.

بعد ذلك، تواجهت إيمان بالتصفيق والتهاني من الأهالي والأقارب والأصدقاء. قدم الجميع الهدايا والورود التي تعبر عن امتنان القرية لما حققته إيمان. تمنت الجميع لها التوفيق والنجاح في مسيرتها القادمة وأن تكون قدوة للجميع في حب القرآن الكريم وتحقيق الأهداف.

إن إكمال إيمان حفظ القرآن الكريم هو إنجاز لا يُمكن تجاهله، فهو يعكس التفاني والالتزام والمثابرة. إيمان أصبحت الآن نموذجًا يُحتذى به في قريتها وفي جميع أنحاء المنطقة. هذه الاحتفالية ليست مجرد تكريم لإيمان، بل هي تعبير عن اعتزاز القرية بثقافة القراءة وتحفيز الطلاب على تحقيق أعلى المستويات التعليمية الدينية.