تين هاج يكشف رأيه في مستويات مانشستر يونايتد الأخيرة

كشف إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي رأيه في النتائج الأخيرة للفريق، بعد الأنباء التي ترددت حول اقتراب المدرب الهولندي من الرحيل عن الشياطين الحمر.

وكان مانشستر يونايتد قد نجح في تحقيق الفوز على إيفرتون بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وأكد تين هاج أنه يرغب في أن يكون مستوي الفريق خلال المباراة الماضية أمام إيفرتون ثابتًا، وليس خلال مباراة واحدة فقط.

تصريحات مدرب مانشستر يونايتد

تحدث إيريك تين هاج، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة جالطة سراي، حيث قال: "بالتأكيد لدينا سعادة كبيرة بهذا المستوى والأداء، لكنه أداء في مباراة واحدة".

وتابع: "لابد عليك أن تفعل ذلك على أساس ثابت، لدينا كوبي وهو لاعب ناضج جدًا وهو يعرف ذلك، نحن واثقون من أنه سيفعل ذلك".

وتابع: "في حالة أننا علمنا أن أحد اللاعبين أصبح مشتتًا، فبالتأكيد سنخبره، أنا أرى مستوياته في التدريبات، لذا فأنا لست قلقًا في هذه اللحظة من تشتيت كوبي".

وعن إمكانية إشراك اللاعب صاحب الـ18 عامًا، كوبي ماينو في مباراة الغد، بعد مشاركته لأول مرة مع الفريق الأول ضد إيفرتون قبل أيام، قال الهولندي

بينما تطرق للحديث عن نسب مشاركة كوبي ماينو في مباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراي، بعد مشاركته أمام إيفرتون، فقال: "بالطبع، لا نمتلك خوف، فلو كان اللاعبون جيدين بما فيه الكفاية، فهم كبار بما فيه الكفاية".