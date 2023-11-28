محافظ شمال سيناء يشارك في مناقشة رسالة دكتوراه بكلية تربية العريش

شارك الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء في مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث أمير السيد محسوب مصطفي، تحت عنوان" برنامج مقترح قائم على التعلم الهجين في التربية الوقائية الإسلامية لتنمية الوعي بحروب الجيل الرابع لدي طلاب كلية التربية".

وتكونت لجنة الإشراف والمناقشة والحكم من الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، أستاذ العلوم العسكرية بأكاديمية ناصر العسكرية، الدكتور مصطفي رجب سالم، أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية في جامعة العريش، مشرفا ورئيسًا، الدكتور عباس شومان أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، مناقشا وعضوا، الدكتور محمد مختار المرادني، أستاذ تكنولوجيا التعليم وعميد كلية الحاسبات سابقا، مناقشا وعضوا.

وبعد مناقشة الباحث تم منحه درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى والنشر وتوجيه الشكر للباحث علي مجهوده في رسالة الدكتوراه.