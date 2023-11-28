سكرتير مساعد البحيرة يتفقد المقرات الإنتخابية بمركز المحمودية

قام كامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة، بتفقد عدد من المقرات الانتخابية بمركز المحمودية ، بحضور على زيد - رئيس الوحدة المحلية،ومحمد الكفراوي - مدير الإدارة التعليمية بالمحمودية ، و حمدى عوض - مدير إدارة الأزمات بالوحدة المحلية، وذلك للوقوف على جاهزيتهم لإجراء الإنتخابات الرئاسية.

حيث شدد السكرتير العام المساعد على تنفيذ توجيهات نائب محافظ البحيرة برفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع توفير كافة سبل الراحة لهم.

وأشار كامل غطاس، إلي أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر المقبل بالداخل.

كما أكد على أهمية تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي حقيقي من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي.

من الجدير بالذكر أن محافظة البحيرة تشارك بـ 672 مقر انتخابي بإجمالي 855 لجنة فرعية بالإضافة إلي 24 لجنة للوافدين من خارج المحافظة.

يأتي ذلك فى إطار إستعدادات محافظة البحيرة لإنطلاق ماراثون الإنتخابات الرئاسية 2024 والمزمع إجراؤها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر القادم، وبناءً على توجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة للمقرات الإنتخابية بالمحافظة والوقوف علي جاهزيتها فنياً وإدارياً لاستقبال الناخبين.