عاطل يشوه وجه صديقه بسبب توك توك.. وقرار جديد من النيابة ضده

اعترف المتهم بتشويه وجه عاطل بمنطقة الخصوص أمام جهات التحقيق، بارتكاب الواقعة باستخدام سلاح أبيض مطواة.

وأشار إلى أنه ارتكب الواقعة لقيام المجنى عليه بأخذ منه مبلغ 35 ألف جنيه بزعم شراء توك توك، واختفى بعدها دون تنفيذ وعده بالشراء.

وأوضح أنه بحث عنه فى الأماكن التي يتردد عليها حتى تمكن من إيجاده بعد 3 أشهر، وعند ومطالبته بالأموال أقر له بأنه أنفقها على أغراضه الشخصية فتعدى عليه بالسلاح الأبيض.

وأمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الخصوص من إحدى المستشفيات تفيد بوصول عاطل مصاب بعده إصابات وتشوه بالوجه وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وجرى ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حكاية سيدة فقدت حياتها بلكمات في الوجه والرأس على يد زوجها بالجيزة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة الابتدائية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن 7 سنوات بتهمة قتل زوجته في الجيزة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم على إثر مشادة كلامية حدثت بيه وبين زوجته تطورت بأن كال لها عدة ضربات كانت كفيلة تلك الضربات أن تؤدي بحياتها بمنطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وجاء أمر الإحالة في القضية رقم 2201 لسنة 2023 جنح مركز إمبابة، والمقيدة برقم 3163 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، أن المتهم عبد الرحمن. ي. م محبوس السن ٢٥ عامل بكافيتريا مقيم بقرية أبو غالب منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، في يوم 17/2/2023 بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، ضرب عمدًا زوجته، وذلك على إثر مشادة كلامية بينهما تطورت، قام على أثرها بالتعدي عليها ضربا بيده بأن كال لها عدة ضربات استقرت بوجهها ورأسها، التي أودت بحياتها ولم يكن يقصد من ذلك قتلا، ولكن المشاجرة محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي بأن الضرب أفضى إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات.

حبس المتهم بحيازة سلاح أبيض على الدائري

أمرت النيابة العامة، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيق؛ بعد ظهوره في مقطع فيديو على "فيس بوك" حال قيادته دراجة نارية برعونة ممسكًا بيده سلاح أبيض، معرضًا حياة المواطنين للخطر على الطريق الدائري.

ووجهت له جهات التحقيق تهمه تعريض حياة الآخرين للخطر وتهديدهم وبث الرعب في نفوسهم باستعراضه سلاحا أبيض.

وتداول مقطع فيديو وصور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والمتضمن قيام أحد الأشخاص بقيادة دراجة نارية برعونة حاملًا سلاح أبيض معرضًا حياة المواطنين للخطر حال سيره بالطريق الدائري.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) حال سيره بالدراجة النارية بدائرة القسم بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.