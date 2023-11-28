مباحثات أردنية كويتية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين خاصة البرلماني

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني الدكتور عبدالرحيم المعايعة، عمق العلاقات الأخوية بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه، بفضل ورعاية القيادتين الحكيمتين الملك عبدالله الثاني وأمير دولة الكويت الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها المعايعة ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الكويتية النائب عبدالله أبو زيد، اليوم الثلاثاء إلى السفارة الكويتية في عمان، لتهنئة السفير الكويتي حمد راشد المري بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيراً لبلاده في الأردن، متمنيّين له التوفيق والنجاح لمواصلة تعزيز العلاقات الأردنية الكويتية، التي باتت أنموذجاً للعمل العربي المشترك.

وأشاد المعايعة بمواقف الكويت تجاه مختلف القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مثمناً في الوقت نفسه دعم بلاده للملك والوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وأكد حرصه على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سميا بين البرلمانين، والعمل على التعاون وتنسيق المواقف البرلمانية حيال القضايا لتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه ثمنرئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الكويتية أبو زيد مواقف الكويت تجاه الأردن، متطلعاً لمزيد من التعاون والتشارك بين مجلس النواب الأردني ومجلس الأمة الكويتي ولجان الأخوة البرلمانية وتبادل الخبرات والتجارب.

من جانبه، أكد السفير الكويتي حرصه على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين على مختلف الأصعدة خاصة على الصعيد البرلماني عبر تبادل الزيارات والخبرات وتنسيق المواقف البرلمانية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وأشاد بمواقف الكويت بقيادة الشيخ نواف، والأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، المشرفة تجاه القضية الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكداً ان هناك تطابقا وانسجاما بالمواقف الرسمية والشعبية حيال ما يجري هناك.

وأكد سعيه الحثيث لدعم كل الجهود المخلصة لتطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز آفاقها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين.