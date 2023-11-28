تحرير 168 محضرًا في حملات تموينية بالإسماعيلية

‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بتنفيذ عدة حملات تموينية، اليوم الثلاثاء، لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملة اليوم، عن ضبط آحد المخازن وبحوزته كمية تقدر بـ ٢٧٦٠ كيلو من مخلفات الألبان والدواجن واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط أحد المخابز لتجميعه عدد ٦ شيكارة دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء، وضبط أحد المخابز لتصرفهم في ٢ شيكارة دقيق بلدي مدعم، هذا إلى جانب تحرير ١٦٨ محضرًا تموينيًا متنوعًا.

وفيما يخص الرقابة على المحال التجارية تم تحرير عن ٤٦ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين للبيع بأزيد من السعر، و٦٠ محضر لعدم حمل شهادة صحية، و عدد ٤ محاضر سلع مجهولة المصدر وفواتير، وعدد ٣ محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير ٥ محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ٦ محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و١٤ محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ٢٢ محضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضرين لعدم وجود سجل بالمخبز، ومحضر تصرف في الدقيق، ومحضر لتجميع الدقيق.

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية

رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨

أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار الرسمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين ومحتكري السلع.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

وأضاف أحمد منصور وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية انة تم تكليف المهندس عبدالحميد حسين مدير إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بتموين المحافظة بالمتابعة المستمرة والميدانية وعمل تقرير مفصل يومى وعرضه على الوزير المحافظ فهمى بشارة لرفع إلى الوزارة

بعض المضبوطات من السلع بالإسماعيلية

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وأحكام السيطرة على الأسعار المعلنة