نائب محافظ البحيرة تعلن عن أول مدرسة رسمية دولية بدمنهور

أعلنت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، عن موافقة الدكتور رضا حجازى - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إنشاء المدرسة الرسمية الدولية بدمنهور، بمقر مدرسة طه حسين الإعدادية لتكون هي الأولى من نوعها على أرض دمنهور ، والثانية على أرض البحيرة بعد المدرسة الرسمية الدولية بالنوبارية.

وتقدمت نائب محافظ البحيرة بخالص الشكر والتقدير إلي الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واستجابته لمطالب المحافظة بإنشاء مدرسة دولية بدمنهور لتكون منارة تعليمية جديدة وصرح تعليمي عملاق بعاصمة البحيرة، ونواة للتوسع في إنشاء المزيد من تلك المدارس على ارض البحيرة تلك المحافظة الواعدة والضاربة بجذورها في التاريخ.

كما تتقدم بالشكر لتعليم البحيرة بقيادة يوسف الديب، وجميع العاملين بالمنظومة التعليمية بنطاق المحافظة لجهودهم المضنية والكبيرة في تبوء قطاع التعليم بالبحيرة مكانته بين جميع المحافظات، والعمل على تعليم وتخريج جيل واعد مستنير متسلح بالعلم والمعرفة، والقيم الوطنية وحب الوطن، ليعمل الجميع تحت راية مصرنا الغالية بكل حب وتفان.

وتؤكد الدكتورة نهال بلبع، على أهمية دور التعليم في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المدربة لسوق العمل وتنمية القدرات والمدارك العلمية للطلاب في كافة المجالات ليكونوا قادرين على المشاركة الإيجابية فى مجتمعهم ووطنهم ودفع عجلة الإنتاج والتنمية، وكذا دور المدارس في تنمية الوعي، والقيم الإيجابية في شخصية أبنائنا الطلاب، مشيرة إلي جهود المحافظة فى العمل على تطوير والإرتقاء بالمنظومة التعليمية وإنشاء المدارس الجديدة لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب.

ومن جانبة أشاد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ،بدور وزير التعليم ، ودعمه المستمر والمتواصل لتعليم البحيرة، من أجل حاضر وغد أفضل لجميع أبنائنا، وفي ضوء ما تشهده مصر من طفرة تنموية وحضارية في شتى المجالات .