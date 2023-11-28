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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

اليابان تسجل ارتفاعات قياسية في السمنة بين الأطفال بسبب كورونا

اليابان
اليابان

 

أكدت الحكومة اليابانية تسجيل ارتفاعات قياسية في نسبة السمنة بين الأطفال بمختلف المراحل التعليمية بسبب تغير نمط الحياة الذي سببته جائحة كورونا.

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وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن الفحوصات الدورية التي تجريها وزارة التعليم سنويًا على كافة الطلاب أظهرت نسب قياسية للسمنة بين الأطفال وصلت في بعض المراحل التعليمية إلى 15%.

 

ويعتقد المسؤولون أن الارتفاعات القياسية ناجمة عن التغيرات في نمط الحياة بسبب تفشي جائحة "كورونا" والذي ترك للأطفال فرصًا أقل بكثير للحركة وممارسة الرياضة.

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