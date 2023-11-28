حكاية سيدة فقدت حياتها بلكمات في الوجه والرأس على يد زوجها بالجيزة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة الابتدائية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن 7 سنوات بتهمة قتل زوجته في الجيزة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم على إثر مشادة كلامية حدثت بيه وبين زوجته تطورت بأن كال لها عدة ضربات كانت كفيلة تلك الضربات أن تؤدي بحياتها بمنطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وجاء أمر الإحالة في القضية رقم 2201 لسنة 2023 جنح مركز إمبابة، والمقيدة برقم 3163 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، أن المتهم عبد الرحمن. ي. م محبوس السن 25 عامل بكافيتريا مقيم بقرية أبو غالب منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، في يوم 17/2/2023 بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، ضرب عمدًا زوجته، وذلك على إثر مشادة كلامية بينهما تطورت، قام على أثرها بالتعدي عليها ضربا بيده بأن كال لها عدة ضربات استقرت بوجهها ورأسها، التي أودت بحياتها ولم يكن يقصد من ذلك قتلا، ولكن المشاجرة محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي بأن الضرب أفضى إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات.