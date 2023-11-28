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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

السفينة الفرنسية تستقبل 9 جرحي فلسطينيين بميناء العريش

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

قال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن سفينة طبية فرنسية وصلت الي ميناء العريش البحري، مساء أمس، حيث كان في استقبالها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان المصري والدكتورة مي الكيلة، وزير الصحة الفلسطينية، في حضور وفد فرنسي رفيع المستوي.

وأضاف المحافظ، خلال تفقد السفينة يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، أن السفينة "ديكسمود" من فئة الميسترال وهي عبارة عن مستشفي عائم بطاقة 40 سريرًا و25 سرير داخلي و15 سرير عناية متوسطة و5 أسرة عناية الأطفال، و2 غرفة عمليات مجهزة و20 طبيبًا فرنسيًا.

أشار المحافظ أن السفينة الفرنسية استقبلت 9 من الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج وإجراء الجراحات، طبقا للتنسيق بين وزارتي الصحة المصرية والفلسطينية والوفد الفرنسي.

ولفت المحافظ الي تقديم كل الدعم والتعاون لتنفيذ المهنة الإنسانية التي سيتولى الوفد إنجازها في علاج الجرحى الفلسطينيين، مثمنا الدور الفرنسي في هذا الشأن.

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